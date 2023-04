Confira o novo palco da ExpoLondrina: mais baixo, maior e com mais painéis de LED

O novo palco da ExpoLondrina promete oferecer ao público uma experiência maior e melhor dos shows que estão programados na grade de apresentações. É o que garante Filipe Eberhard, responsável pelas mudanças na estrutura. Faz 11 anos que ele é o diretor de palco do evento e há dois anos acompanha a Diverti, empresa responsável pelas atrações desde o ano passado. “Isso significa que o a experiência do público vai ser muito maior”, afirma Filipe.





De acordo com ele, o palco anterior foi derrubado, sendo reaproveitada apenas a cobertura. “Com isso, ganhamos mais espaço e fizemos uma estrutura modular nas laterais, o que ampliou em 15 metros a largura, juntando os dois lados”, ressalta Filipe. Ele explica ainda que essa mudança possibilitou duplicar a quantidade de painéis de LED: no ano passado eram 210 metros contra 420 metros nesse ano. “Trouxemos o dobro de luz.”

Nesse sentido, o público poderá ver uma quantidade maior de tela, com imagens maiores e resolução melhor, potencializando a experiência do conteúdo e da interatividade. “Também fizemos uma passarela mais baixa, em que os artistas ficarão mais perto do público”, diz. Além disso, os painéis laterais são curvos, o que possibilita que todas as pessoas consigam enxergá-los e enxergarem o palco de qualquer ponto da plateia. “Deu trabalho, mas é muito gratificante.”





Para o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Janene El-Kadre, o novo palco acompanha as tendências das principais capitais do Brasil. “Esta nova arena vem ao encontro deste momento da ExpoLondrina, de avanços tecnológicos, de conexão com o público, de estar no radar do que há de mais inovador no mundo dos eventos. Teremos um palco no mesmo nível das grandes capitais com recursos e equipamentos de luz e som de altíssimo nível. Estamos muito felizes em poder oferecer este padrão de qualidade ao público.”

Péricles Douglas, sócio-diretor da Diverti, reafirma a proximidade do público com os artistas. Segundo ele, a base do palco será de 2 metros, dois a menos que no ano anterior. “Com isso, as apresentações terão um ganho na relação tanto do público como do artista, permitindo uma troca de energia muito mais próxima”, ressalta Douglas.





A ExpoLondrina acontece de 6 a 16 de abril, no Parque Governador Ney Braga, e é realizada pela Sociedade Rural do Paraná.

Programação de shows da ExpoLondrina 2023





06/04 - Hugo e Guilherme + Pedro Sampaio

08/04 - Zé Neto e Cristiano + Malifoo + Ana Castella

09/04 - Sunset Turma do Pagode + Dilsinho

12/04 - Guilherme & Benuto + Maiara & Maraisa + Abertura Rodeio

13/04 - João Gomes + Gustavo Mioto + Ícaro & Gilmar

14/04 - Jorge & Mateus + Léo & Raphael Gravação do DVD

15/04 - Luan Santana +Dennis

16/04 - Sunset Gusttavo Lima + Final Rodeio