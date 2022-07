Conselho Tutelar da região central muda de endereço após furtos

Os servidores da Prefeitura de Londrina ainda fazem as últimas obras na entrada e os móveis estão terminando de ser montados, mas desde o início da manhã desta quinta-feira (21), o Conselho Tutelar do Centro já está em novo endereço. Depois de mais de 15 anos no mesmo local, na rua Belém, o órgão foi transferido para a rua Atílio Scudeller, ao lado da UBS (Unidade Básica de Saúde) do CSU (Centro Social Urbano).



Para os conselheiros, a mudança significa alívio. “Hoje, com a sede dessa forma que se encontra, temos mais segurança em realizar os atendimentos e deixar a sede a noite sozinha, porque as nossas pastas e casos estarão seguros”, destacou a conselheira tutelar Gabriela Molina. O prédio pertence à secretaria de Assistência Social.



A troca de local acontece com quase um mês de atraso em relação ao prazo anunciado pelo município. Além disso, a alteração é motivada pelas constantes invasões na casa anterior, que tinha aluguel mensal de R$ 1,3 mil e estrutura precária. Entre novembro do ano passado e abril de 2022, por exemplo, foram registrados oito furtos, entre fiação, celulares e até computador levados. Nenhum objeto foi recuperado. “O CPU que levaram na última invasão é o que nos deixou mais apreensivos, porque têm casos dentro dos nossos arquivos.”







O imóvel na Vila Portuguesa foi reformado e pintado. Até grades foram colocadas nas janelas para prevenção de possíveis crimes. O lugar fica a 1,5 quilômetro de distância da sede anterior. “Essa distância não vai interferir. Tem UBS do lado, Guarda Mirim. É um local da cidade que já é conhecido pela população. Acredito que não teremos problemas”, afirmou.







Por enquanto, a unidade da rua Belém segue recepcionando as pessoas, até que todas estejam cientes da novidade. “O atendimento não parou. Desde quarta-feira (20) estamos atendendo tanto em uma sede quanto na outra. Só que quem chega na Belém está sendo direcionado para a da rua Atílio Scudeler. Quem chegar aqui vai ser atendido de qualquer forma. O plantão está funcionando. Só linhas telefônicas paradas”, explicou.



