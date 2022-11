Conserto de estragos causados pelos temporais de outubro ainda não foi concluído

A chuvarada que atingiu Londrina há três semanas, entre os dias 17 e 18 de outubro, gerou vários estragos e a recuperação ainda não terminou.





Uma das obras mais avançadas é a da rua Olinda, que começou no dia 28 do mês passado, mas ainda não foi concluída. No entanto já é possível ver que o buraco em si já foi aterrado e teve as manilhas de concreto substituídas.

Os funcionários da prefeitura que estavam no local afirmaram que o estrago foi maior ainda do que a análise inicial. Segundo eles, havia uma previsão de implantação de quatro a dez manilhas de concreto para a galeria pluvial, mas os funcionários afirmaram que foi necessária a substituição de 60 delas.







Segundo o secretário de Obras, João Verçosa, o serviço previsto inicialmente foi ampliado. “Quando ocorreu o problema, detectamos que o estrago não era só naquele ponto. Consertamos inicialmente onde estava com mais gravidade, mas depois implantamos tubulação dos dois lados do buraco totalizando 50 metros a mais de tubulação substituída.”

Ele explicou que essa etapa já está concluída, mas ainda falta a implantação de uma caixa de concreto tripla para receber a boca de lobo no local e também a recomposição do asfalto da pista de rolamento da rua Olinda e a reconstrução da calçada destruída pela força das águas.

A funcionária de uma empresa de costura nas imediações, Daniele Souza, relatou que o movimento caiu cerca de 10% depois do surgimento do buraco.





“Quem vem de carro, principalmente, deixou de vir. Quem vem a pé não afetou muito. Ela disse que não sabe o real motivo para gerar uma erosão tão grande e no dia chegaram até a cogitar que um raio havia atingido o local. No mesmo dia da chuvarada o pessoal da prefeitura veio para avaliar os estragos. Eles foram eficientes pela gravidade do problema.”, destacou Souza.





