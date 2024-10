'Coringa: Delírio a Dois' é estreia de destaque nos cinemas de Londrina

As estreias de cinema desta semana em Londrina chegam com destaque para "Coringa: Delírio a Dois", continuação do filme de 2019. O longa, que tem gerado grande expectativa entre os fãs, explora ainda mais a mente conturbada do personagem, agora em uma jornada com a icônica Arlequina.





Além da aguardada produção, outros lançamentos também movimentam as salas da cidade, oferecendo opções para quem busca desde ação e suspense até comédias e dramas nacionais. Veja a programação:





ESTREIA/DRAMA

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





CORINGA: DELÍRIO A DOIS

Publicidade





Direção: Todd Phillips.





Elenco: Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson.

Publicidade





Em Coringa 2, acompanhamos a sequência do longa sobre Arthur Fleck, que trabalhava como palhaço para uma agência de talentos e precisou lidar desde sempre com seus problemas mentais.





Vindo de uma origem familiar complicada, sua personalidade nada convencional o fez ser demitido do emprego, e, numa reação a essa e tantas outras infelicidades em sua vida, ele assumiu uma postura violenta - e se tornou o Coringa.

Publicidade





A continuação se passa depois dos acontecimentos do filme de 2019, após ser iniciado um movimento popular contra a elite de Gotham City, revolução esta, que teve o Coringa como seu maior representante. Preso no hospital psiquiátrico de Arkham, ele acaba conhecendo Harleen "Lee" Quinzel.





Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 13h20, 16h10, 17h40, 19h00, 20h30, 21h00, 21h50, 15h50, 16h30, 18h40, 21h30, 19h15, 21h15, 22h00.

Publicidade

Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 16h10, 18h40, 19h00, 21h30, 21h50, 15h30, 18h20, 21h10.

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 14h50, 19h30, 17h50, 18h20, 19h30, 20h50, 21h20, 17h10, 20h10, 15h20, 18h50, 21h50.

Publicidade

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 14h30, 17h30, 20h30 16h10, 19h00, 21h50, 21h00, 19h45.

Espaço Villa Rica (quinta-feira) - 20h00, sábado: 16h00, 19h00, quarta-feira: 20h00.

Publicidade