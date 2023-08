Correios vão investir R$60 milhões na construção de sede em Londrina

Os Correios investirão cerca de R$60 milhões para a construção de um prédio que abrigará a sede em Londrina. O anúncio foi feito ao prefeito Marcelo Belinati, nesta terça-feira (15), pelo superintendente estadual dos Correios no Paraná, Marcos Paulo Paim.





A expectativa é que, além da reconstrução do prédio na Rodovia Celso Garcia Cid, onde hoje funciona o Centro de Distribuição, haja a ampliação dos serviços ofertados em toda região Norte e Noroeste do Paraná.



De acordo com o superintendente dos Correios, a licitação para a construção do prédio está em fase final e o órgão também está negociando um espaço na cidade, que irá abrigar o Centro de Distribuição durante as obras.





“Hoje temos um centro ali que comporta em torno de 250 pessoas trabalhando, e é responsável pelo tratamento e encaminhamento de objetos de toda região Norte e Noroeste do estado. Mas esse centro está obsoleto, então vai ser demolido e vamos construir um novo prédio, mais moderno, que nos atenda melhor, para melhorar a logística e permita a ampliação dos nossos serviços aqui na região”, detalhou.





Paim explicou que os recursos a serem aplicados pelos Correios em Londrina representam o segundo maior aporte feito no estado nos últimos anos, atrás apenas da capital paranaense.





