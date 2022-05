CRESS-PR e UEL promovem curso de extensão sobre Questão Indígena e o Serviço Social

Durante o mês de junho, assistentes aociais e estudantes de aerviço aocial do Paraná poderão participar do Curso de Extensão Questão Indígena e Serviço Social. As inscrições podem ser realizadas até dia 31 de maio. As aulas são gratuitas e os módulos serão transmitidos pela internet, no canal do CRESS-PR (Conselho Regional de Serviço Social), todas as quartas-feiras, das 17h às 19h, no período de 15 a 29 de junho de 2022.

O curso é oferecido pelo CRESS-PR em parceria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL) e, no total, será composto de três encontros. A primeira aula acontece no dia 15 de junho e terá como tema principal a diversidade e a interculturalidade dos povos Kaingang, Guarani e Xetá no Estado do Paraná.

No segundo encontro, os assistentes sociais vão aprender mais sobre direitos e legislações indígenas. Neste módulo, serão abordados aspectos sobre a tutela versus a autonomia, além de um debate sobre as políticas sociais para as populações indígenas.







No último encontro, o Curso de Extensão Questão Indígena e Serviço social vai debater o exercício e a ética profissional na defesa dos povos indígenas e comunidades tradicionais, como quilombolas, ribeirinhas, do povo cigano, e de terreiro.





De acordo com a presidente do CRESS-PR, Andréa Braga, o objetivo do curso é apresentar a diversidade, a interculturalidade e a luta dos povos indígenas que vivem no Paraná. Ela enfatiza o grande desafio apontado por assistentes sociais que trabalham com estes povos tradicionais, que é o de pautar políticas públicas com os indígenas, contando com sua participação e protagonismo efetivo.





O Professor Wagner Roberto do Amaral, docente do Departamento de Serviço Social da UEL e um dos coordenadores deste Curso, enfatiza que é fundamental criarmos espaços de reflexão e de formação permanente sobre a questão indígena junto à categoria dos assistentes sociais. “Contaremos neste curso com a participação de assistentes sociais e pesquisadores indígenas da nossa área que vêm atuando nas instituições e refletindo sobre os desafios de construirmos um exercício profissional mais coerente e diálogo com as comunidades indígenas”, afirmou.