De Londrina, novo Procurador-Geral Federal toma posse em Brasília

Natural de Londrina, o novo Procurador-Geral Federal, Miguel Cabrera Kauam, tomou posse nesta quarta-feira (10) em cerimônia ocorrida na AGU (Advocacia-Geral da União) — da qual a Procuradoria-Geral Federal faz parte — em Brasília e transmitida pela internet para os membros da instituição. Kauam substitui Ávio Kalatzis de Britto.

O novo chefe da PGF começou como estagiário antes de ser admitido para a carreira de Procurador Federal, em Londrina, sua cidade-natal. Segundo Miguel Cabrera Kauam em seu discurso de posse, as missões à frente do órgão incluem a continuidade dos projetos já em andamento, como é o caso da desterritorialização.



"A pandemia acelerou essa discussão, por questões até de imposição física. E com certeza continuaremos nos aprimorando", frisou, acrescentando que o objetivo é que, nas situações em que a tecnologia permitir, algumas questões sejam regionalizadas visando "cada vez mais padronização e aumento na qualidade na prestação do serviço".





A nomeação de Miguel Cabrera Kauam foi publicada na última quarta-feira no Diário Oficial da União. Ele ingressou na carreira em 2007, lotado na Procuradoria-Seccional Federal de Londrina. Foi procurador-chefe da unidade, da Procuradoria Federal do Paraná, tendo atuado também na Procuradoria Federal do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Ele também já foi coordenador-geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da PGF, diretor de programa na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho entre 2019 e 2020, quando a secretaria era vinculada ao Ministério da Economia, além de assessor do secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência.