Decoração natalina sofre vandalismo na avenida Saul Elkind em Londrina

Estruturas foram danificadas na avenida Saul Elkind ao terem sido supostamente atingidas por uma caminhonete na madrugada deste sábado (3)





Diversas estruturas que integram a decoração natalina da avenida Saul Elkind (zona norte) em Londrina sofreram vandalismo na madrugada deste sábado (3).

Os danos foram constatados pela equipe da Ativa Atacado, empresa responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos, que ao chegar ao local pra fazer a manutenção de rotina, se deparou com a imagem de diversas estruturas retorcidas, tombadas e com cabeamentos elétricos arrebentados.







Comerciantes locais relataram que uma camionete invadiu o canteiro na madrugada e se chocou com as estruturas.

Segundo a engenheira da empresa, Adrielly Hayashi, dos 90 cometas instalados, dois serão levados para a manutenção na fábrica devido a proporção do estrago.





Os demais estão sendo reparados no local. A engenheira garantiu que à noite a iluminação vai estar ligada e a empresa deve retornar com os dois novos cometas num prazo de até três dias.





Segundo ela, as estruturas são interligadas, e com a batida, os outros acabaram sendo derrubados com a força. A empresa confirmou que será feito, ainda hoje, um boletim de ocorrência.







Veja as imagens do local: