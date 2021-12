Dia da Pessoa com Deficiência terá em Londrina blitz educativa da CMTU

Na sexta-feira (3), Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) promove uma blitz educativa em frente ao Ilece (Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais), localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, n° 1792.

O objetivo da ação, marcada para começar às 9h30, é a conscientização sobre os direitos dos indivíduos com limitações de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.

Para falar de inclusão, acessibilidade e segurança no trânsito para esse público, a CMTU fará a distribuição de material informativo e kits contendo máscaras e panos para a higienização de superfícies. A intenção é abordar pais e mães de alunos do Ilece, assim como motoristas que passarem pelo local durante a atividade, para dar dicas e orientações.





Com o intuito de evitar acidentes, será montada uma baia na área de embarque e desembarque da instituição. Além de servidores da Coordenadoria de Educação da CMTU, no espaço, ficarão estudantes do Ilece, representantes do Rotary Club PcD e da Afel (Associação das Famílias Especiais de Londrina). O tráfego de veículos funcionará em meia pista e a recomendação é que os condutores reduzam a velocidade ao passar pelo local.





Benefício – Ao lado dos idosos, PCDs (pessoas com deficiência) têm direito a alguns benefícios no trânsito. Um deles é a credencial de estacionamento exclusivo, que garante o privilégio de uso de vagas especiais espalhadas em pontos estratégicos dos municípios.

Em Londrina, a emissão do documento é realizada pela CMTU mediante apresentação da cópia da CNH (carteira nacional de habilitação) ou cédula de identidade, comprovante de residência e laudo médico, atualizado, que comprove dificuldade de locomoção, comprometimento de mobilidade ou deficiência visual.





Em 2020, 1.379 pessoas solicitaram novo cadastro ou renovaram o cartão de estacionamento PCD na CMTU. Neste ano, entre janeiro e outubro, o número ficou em 483. A baixa na procura pode ser explicada devido ao ato executivo que, em razão da pandemia, estendeu o direito de uso de carteirinhas vencidas até o dia 31 de dezembro de 2021.





Segundo a PNS (Pesquisa Nacional de Saúde) de 2019, elaborada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cerca de 8,4% da população do país – o que equivale a 17,3 milhões de pessoas – tem algum tipo de deficiência.