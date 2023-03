Dia Mundial da Água: shopping instala jogo de tabuleiro gigante em corredor

Desde o seu lançamento, que completa 10 anos em maio, o Boulevard Shopping sempre foi orientado pelo compromisso com a sustentabilidade ambiental.





Em relação à gestão da água o empreendimento conta com sistema de tratamento e reutilização do efluente, descargas de vasos sanitários com dispositivo de controle de vazão, torneiras com dispositivos de eficiência, captação e reaproveitamento de água pluvial.

Publicidade

Publicidade





Nesta semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, os visitantes do empreendimento poderão participar gratuitamente de uma brincadeira educativa em um jogo de tabuleiro gigante que será instalado nessa quarta-feira (22) no corredor do piso superior, em frente à loja Santa Lolla.





Na experiência, que poderá contar com a participação de toda a família, os visitantes vão interagir com conteúdos sobre o uso da água e poderão avançar ou retroceder casas de acordo com a movimentação dos números sorteados e dos descritivos das casas.

Publicidade





Se for uma boa prática o jogador avança e, se for uma ação não recomendável, o jogador retrocede.





“Nosso objetivo é aproveitar a data para esta ação de educação ambiental com todos que nos visitam. Como uma brincadeira, os ensinamentos ganham mais visibilidade e compreensão”, afirma Tania Hara, superintendente do Boulevard Shopping.





O jogo de tabuleiro ficará no Shopping até o dia 29 de março, aberto das 12 às 21 horas. O encerramento desta iniciativa de sustentabilidade ambiental será marcado pela apresentação do projeto Reciclando Sons, às 19 horas, na Praça de Alimentação.





O projeto é uma parceria do Boulevard Shopping com o Instituto União para a Vitória para que resíduos recicláveis sejam transformados em instrumentos musicais e utilizados na musicalização de crianças e adolescentes.