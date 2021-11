Dia Mundial do Pobre será celebrado em Londrina com refeições compartilhadas e outras ações

A Arquidiocese de Londrina promove, no domingo (14), o Dia Mundial dos Pobres. A data é uma iniciativa do Papa Francisco, neste ano em sua 5ª edição, com o objetivo de provocar a reflexão, ação e oração em torno dos que vivem em vulnerabilidade social.

Você tem compaixão?

A pobreza em Londrina





Segundo dados do Ministério da Cidadania referentes a setembro de 2021, no município de Londrina, mais de 27 mil famílias vivem em extrema pobreza, ou seja, com uma renda per capita de até R$89. Já as famílias consideradas de baixa renda, que vivem com menos de meio salário mínimo per capita, somam 63 mil. Os dados são obtidos através das inscrições no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), que reúne informações socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa renda.