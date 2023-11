Dia Mundial dos Pobres: mesa farta e solidariedade marcam presença em Londrina

O Salão Paroquial São João XXIII, localizado na Catedral Metropolitana de Londrina, foi o local escolhido por voluntários para servir um café da manhã especial no domingo (19), data em que o mundo todo faz uma reflexão e orações em torno das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade.







CAFÉ DA MANHÃ

Publicidade

Publicidade





Um café da manhã reforçado foi servido às 7h30 aos mais de 100 presentes que compareceram ao salão da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Pão francês, café, minichurros, salgados e frutas como melancia compuseram a primeira refeição.





Desde 2017, quando a data foi instituída, diversos grupos e paróquias da arquidiocese se mobilizam para celebrar esse dia, com refeições e outras ações sociais.

Publicidade





Assim, pelo sétimo ano, Pastorais Sociais, Catedral Metropolitana de Londrina, Toca de Assis e mais paróquias se juntaram para promover ações em nível arquidiocesano. Pároco da Catedral, padre Rafael Solano abençoou as pessoas presentes ao café da manhã.





A voluntária Neide Franco de Lima integrou o grupo de apoio responsável por servir a todos. Com a proposta de integração, voluntários ofereceram jogos lúdicos aos convidados e também brindes como bonés e acessórios religiosos pela participação.

Publicidade





As crianças presentes foram presentedas com bonecas e roupas e mais de 90% do público presente era formado por homens.





BRUNCH

Publicidade





Às 10h30 da manhã, uma refeição preparada especialmente encerrou o evento, foi um chamado "brunch" uma junção das palavras inglesas breakfast (café da manhã) e lunch (almoço) e teve como prato principal nhoque.





Pãozinho, torradas, azeite e queijo fresquinho foram os acompanhamentos. O nhoque, prato italiano eleito pela sua popularidade, aceitação e por tornar a ocasião especial é também considerado culturalmente um prato de sorte, referência de prosperidade e fortuna.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: