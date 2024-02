Djavan se apresenta em Londrina e em Maringá em maio

Em Londrina, a apresentação está prevista para o dia 17 de maio - uma sexta-feira -, no Ginásio Moringão. Já em Maringá, o show acontece no dia 19 de maio - um domingo -, no Paraná Expo. Os ingressos para ambas as apresentações começam a ser vendidos no próximo sábado (17), a partir das 12h, no site Disk Ingresso .

Com mais de 50 anos de carreira e aos 75 anos de idade, Djavan é considerado um dos grandes nomes da música brasileira. Em maio deste ano, o artista traz sua turnê "D" para Londrina e para Maringá, com shows que prometem agradar o gosto dos fãs.





A turnê "D" marca o retorno de Djavan aos palcos e começa em março deste ano. Até julho, o artista irá percorrer todas as regiões do Brasil com seus shows.





Desde que iniciou a temporada, no início de 2023, Djavan realizou mais de 50 apresentações no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, com casas cheias por onde passou.







Com o mesmo nome de seu 25º álbum de estúdio, lançado em agosto de 2022, a turnê traz faixas do último trabalho de Djavan, como ‘Num Mundo de Paz’ e ‘Iluminado’, além de mais de 20 sucessos de outras as fases da discografia do artista.