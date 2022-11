Dois homens morrem em confronto com a PM em Tamarana

Na tarde deste domingo (20), dois homens morreram após entrar em confronto com a PM (Polícia Militar) em Tamarana, município da Região Metropolitana de Londrina.





Os policiais se deslocaram até o centro da cidade ao receber uma denúncia de um roubo a um posto de gasolina. Segundo a vítima, um homem entrou no estabelecimento e, com uma arma de fogo, anunciou o assalto.

O suspeito deixou o local com cerca de R$ 2.000, valor que se encontrava no caixa da loja de conveniência do posto.





Sem sinais do suspeito no estabelecimento, os policiais iniciaram uma patrulha pela região e, ao avistarem um Gol branco, perceberam que o veículo era ocupado por quatro indivíduos, que demonstraram nervosismo e tentaram se esconder ao notar a presença da PM.

Os policiais anunciaram a abordagem, mas o motorista do automóvel aumentou a velocidade e tentou fugir.





A fuga fez com que o motorista perdesse o controle da direção e, com isso, o veículo colidiu com um barranco. Nesse momento, todos os homens começaram a sair do carro.

A ordem de abordagem dada pela PM foi novamente desobedecida e, dessa vez, os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram.

Um dos homens foi atingido pelos tiros e caiu, enquanto os outros seguiram em direção a uma mata.

Os policiais continuaram a buscar os demais suspeitos e, ao encontrá-los, foram recebidos com mais tiros. Dessa vez, mais um homem foi atingido. Os outros dois indivíduos fugiram e não foram localizados.





A PM acionou o socorro para que os suspeitos baleados fossem atendidos, mas, segundo os médicos, ambos morreram no local do confronto.





Dois revólveres, munições e o veículo foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia.