Domingo de Páscoa confirma programação variada da ExpoLondrina

A variedade de atrações da 61ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina e 29ª Internacional se confirmou no primeiro domingo (9) do evento - quando os visitantes puderam desfrutar da extensa programação oferecida desde as primeiras horas da manhã, no Parque Governador Ney Braga, região oeste de Londrina.





A missa sertaneja, celebrada pelo padre Ademar Lorrenzzetti, atraiu expressivo público e proporcionou a todos os presentes um momento de reflexão sobre a Páscoa e a fé Cristã.

Publicidade

Publicidade





"Casa simplesinha/Rede pra dormir/De noite, um show no céu/Deito pra assistir", é parte da letra de Deus e eu no Sertão, de Vitor e Léo, apresentada no Palco Mundo Livre, na Vila Gastronômica.





Na ocasião, padre Ademar Lorrenzzetti, vigário da Paróquia Nossa Senhora das Graças, na Vila Brasil, explicou que a missa sertaneja vai ao encontro dos preceitos do Vaticano.

Publicidade





"Missa é missa e a inculturação é uma forma de respeitar a cultura do homem do campo", explica.





Com 12 anos dedicados ao sacerdócio, Lorrenzzetti segue diariamente com programa no rádio e suas mensagens são como lições de vida para ouvintes como a diarista Cristina Aparecida Moreira, do Distrito de Guaravera. "Ouço sempre e me faz bem", disse emocionada.

Publicidade





Bastante cumprimentado pelo público da missa sertaneja, Lorrenzetti considera que o seu jeito simples de ser gera identificação. O padre fez soar o berrante, manteve a batina e a adornou com chapéu - também no tom pastel.





"Eu nasci em Tamarana (Região Metropolitana de Londrina), sou da roça e só fui pra cidade para estudar no Seminário. Quando terminar a missa, vou pra casa comer comida feita no fogão à lenha", dividiu.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: