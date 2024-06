Doses de vacina contra dengue de Londrina são enviadas para Paranavaí

A Sesa (secretaria estadual da Saúde) autorizou, nesta sexta-feira (21), a destinação de mais 369 vacinas contra dengue da regional de Londrina e 70 doses da regional de Cascavel (Oeste) para a RS de Paranavaí (Noroeste) – região que ainda não havia sido contemplada com a imunização.





A medida segue recomendação do Ministério da Saúde que, na quinta-feira (20), divulgou a Nota Técnica nº 118/2024, orientando sobre a estratégia temporária de vacinação contra a dengue para estados e municípios com imunizantes que tenham vencimento em junho e julho deste ano.



O documento do MS reforça que a recomendação ainda é destinar essas vacinas para crianças de 10 a 14 anos.





No entanto, para municípios que possuem vacinas com vencimento para 30 de junho e 31 de julho, a pasta orienta o remanejamento de doses para regiões que ainda não foram contempladas; a expansão da faixa etária para 6 a 16 anos de idade ou, ainda, se nenhuma das alternativas anteriores forem suficientes, ampliar para a faixa etária de 4 a 59 anos de idade.

A Sesa não descarta a ampliação da faixa etária para a vacina, caso seja necessário. Os municípios também possuem autonomia para implantar outras estratégias dentro da sua realidade, desde que estejam de acordo com a orientação do governo federal.





De acordo com reportagem publicada pela FOLHA em 11 de junho, Londrina tinha aproximadamente três mil doses de vacina com prazo de vencimento em 30 de junho. A procura do público-alvo, crianças e adolescentes, era baixa, com uma média de apenas 100 por semana.





