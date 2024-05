Doze mil londrinenses ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda 2024

A poucas horas do encerramento do prazo para entrega da declaração do IRPF 2024 (Imposto de Renda Pessoa Física), 12 mil londrinenses ainda não encaminharam os dados à Receita Federal. Dos cerca de 168 mil formulários esperados, menos de 156 mil haviam sido entregues até o início da tarde desta sexta-feira (31). O prazo acaba às 23h59 e quem perder será multado.







Todos que tiveram rendimentos acima de R$ 30.639,90 em 2023 devem declarar o IRPF 2024. Quem não o fizer, será multado no valor de até 20% do imposto devido, a ser pago em um prazo de 30 dias. Se perder o prazo, começam a correr juros de mora, calculados pela taxa Selic, atualmente em 10,5% ano ano.

A Receita Federal atualiza em seu site os dados de entrega do IRPF em tempo real. Segundo o levantamento, até as 12h30 desta sexta-feira, 155.844 londrinenses haviam cumprido a obrigação com o fisco. O número representa 92,76% do total previsto.





Até o momento, os formulários pré-preenchidos tiveram a adesão de 42% do total de contribuintes no município e a maioria deles optou pelos programas geradores de declaração, correspondendo a 84,9%. As declarações on-line somaram 9,2% e o aplicativo foi a escolha de 5,8% dos londrinenses.

No Paraná, o percentual de contribuintes que já entregaram as suas declarações é menor. Os 2.679.583 formulários enviados correspondem a 84,5% do total no Estado.





No Brasil, o índice é ainda menor, de 82%, totalizando mais de 39,759 declarações entregues até o início da tarde. A expectativa da Receita Federal é receber 43 milhões de declarações, um recorde na série histórica.





Quem se adiantou, entregou a declaração no início do prazo e tem valores a serem restituídos pode ter sido incluído no primeiro lote. A Receita Federal liberou as consultas no último dia 23 e, nesta sexta-feira, os pagamentos entraram nas contas informadas no momento da declaração.





