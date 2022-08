Duas frentes frias e uma massa de ar polar trazem temporais e frio para Londrina

Adeus, clima ameno. O Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) prevê chegada de chuva e frio a partir desta terça-feira (16) até o fim da semana em todo o Paraná, devido à passagem de duas frentes frias e uma massa de ar polar pela região sul do Brasil.

Continua depois da publicidade





O fenômeno deve derrubar as temperaturas também na região Norte do Estado e, se a previsão se consolidar, em Londrina, as mínimas devem cair dos 14°C registrados nesta segunda-feira (15)) para até 5°C no sábado (20).





De acordo com o instituto meteorológico, as duas frentes frias devem provocar temporais entre esta terça e a quinta-feira (18) em todas as regiões do Estado, com muita chuva, raios, ventos fortes e granizos.





Ainda de acordo com o Simepar, o frio deve ser rigoroso no norte e na Região Metropolitana de Curitiba, além de possível ocorrência de geadas nas regiões sul e centro-sul.