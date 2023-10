Duplicação da avenida Saul Elkind em Londrina deve iniciar até o final de outubro

Uma empresa de Curitiba venceu a licitação para fazer a duplicação de cerca de um quilômetro da avenida Saul Elkind, no trecho entre a rua André Buck e avenida dos Garis, entre o conjunto Chefe Newton e o jardim Padovani, na zona norte de Londrina. O contrato entre a terceirizada e o município foi assinado no último dia nove e empreiteira agora tem cerca de 20 dias para iniciar os trabalhos, ou seja, até o final de outubro.





Quatro construtoras participaram da licitação. A proposta vencedora foi de R$ 5,6 milhões, valor R$ 800 mil menor que o poder público londrinense pretendia gastar. Do total, 43% do montante é proveniente do Governo do Estado, por meio do Secretaria de Estado das Cidades, e o restante contrapartida da prefeitura.

Publicidade

Publicidade





A empresa terá que executar intervenções de terraplanagem, meio-fio, paisagismo, sinalização de trânsito, drenagem, iluminação pública e as novas vias. O prazo para execução previsto em contrato é de sete meses.





O projeto prevê a edificação de uma rotatória na altura da rua Coletor Anísio Ribas Bueno. O canteiro central vai contar com ciclovia, dando continuidade ao trajeto que já existe na Saul Elkind. “Esse trecho aqui é terrível durante a manhã e à noite, fazendo filas de veículos. A duplicação deve melhorar muito o trânsito, ainda mais porque caminhões passam por aqui para ir para a Estrada da Perobinha”, avaliou o autônomo Gustavo Soares.





As intervenções também deverão impactar para os pedestres. “Atravessar aqui é arriscado, porque tem carro o dia inteiro. Além disso, de um lado não tem calçada e o lado que tem é pouco concreto é muito mato. Tomara que façam a obra e que não fiquem atrasando”, comentou a dona de casa Maria Silva. O trecho que será duplicado terá nove faixas exclusivas para pedestres, o que hoje é inexistente.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.