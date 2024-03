Duplicação da Saul Elkind deverá ser retomada após cerca de um mês em Londrina

Após cerca de um mês, a duplicação da avenida Saul Elkind, na zona norte de Londrina, deverá ser retomada. Os trabalhos estão parados desde o início de fevereiro, depois que a empresa contratada pelo município para realizar a obra rompeu uma tubulação da Sanepar, o que deixou os moradores de vários bairros sem água por aproximadamente três dias, até que o conserto fosse feito e o abastecimento normalizado.







De acordo com a prefeitura, a companhia precisaria fazer o remanejamento de três adutoras que passam pelo trecho para a retomada dos serviços. “Não sabíamos que tinham essas três redes adutoras. Essa remoção é necessária para fazermos as galerias. É essencial ter a galeria para fazer a nova via”, explicou o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa.

O assunto foi superado após uma reunião entre representantes do poder público londrinense e da Sanepar no final da semana passada. A companhia informou que no encontro foi “estabelecido um plano para remanejamento de redes de distribuição de água (Sanepar) e galerias pluviais (prefeitura)” e que “foram liberados dois trechos para a continuidade das obras”.





A Sanepar também destacou que “o remanejamento da rede está seguindo o cronograma da obra da avenida”. As intervenções iniciaram na mesma semana em que houve o problema com a tubulação. O prazo inicial para término de todo o projeto é de sete meses, período que poderá ser impactado pelos dias que os operários não conseguiram trabalhar. “Notificamos a empresa para a retomada e ela está se programando para reiniciar”, destacou o secretário. A expectativa é de o reinício aconteça nos próximos dias.

ROTATÓRIA E CICLOVIA





As novas pistas serão construídas entre a rua André Buck e a avenida dos Garis, totalizando um quilômetro de extensão. Entre os serviços que vão ser executados também estão terraplenagem, implantação de meio-fio, sinalização de trânsito e iluminação pública. O custo é de R$ 5,9 milhões, recurso de um convênio firmado com a Secretaria de Estado das Cidades. A empreiteira que venceu a licitação é de Curitiba.





