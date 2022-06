Edital de concurso da Guarda Municipal de Londrina é publicado; acesse

A Prefeitura de Londrina publicou nesta quarta-feira (1º) o aguardado edital para o concurso público para contratação de 35 guardas municipais e formação de cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 3.364,77, para uma jornada de 36 horas semanais.

As inscrições para a seleção poderão ser feitas de 10 de junho até 4 de julho, e a primeira fase do concurso, composta pelas provas objetiva e discursiva, está marcada para o dia 7 de agosto. Posteriormente, para os candidatos aprovados na etapa inicial, haverá testes de aptidão física de caráter eliminatório, conduzidos entre 18 e 20 de setembro.

Para se inscrever no concurso público, é preciso ter concluído o ensino médio e possuir 18 anos completos na data da investigação de conduta – que será realizada após a conclusão das etapas anteriores – entre outros requisitos. A taxa de inscrição é de R$ 43 e deverá ser paga até 5 de julho, sendo que servidores públicos municipais e pessoas desempregadas ou inscritas no Cadastro Único poderão requerer a isenção até 9 de junho.





Dentre as 35 vagas imediatas, quatro são reservadas para afro-brasileiros e duas para pessoas com deficiência. Ao se inscreverem para o concurso, as pessoas com deficiência deverão apresentar, por meio do sistema eletrônico, laudo médico datado de no máximo 60 dias antes da publicação do edital. Já os afro-brasileiros, além de fazer a autodeclaração, deverão comparecer às entrevistas de confirmação previstas para os dias 27 e 28 de agosto.





O edital 76/2022 completo, com todas as informações, pode ser acessado neste link da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), órgão da UEL (Universidade Estadual de Londrina) que foi contratado para execução do processo. O documento também está disponível na página oficial da Prefeitura de Londrina e na edição no 4.648 do Jornal Oficial do Município.

Além das provas objetiva e dissertativa e do teste de aptidão física, que serão organizados pela Cops, o concurso terá uma etapa posterior que ficará a cargo do Município, formada por investigação de conduta, avaliação psicológica e médica e curso de formação. A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Bellusci, explicou que essa fase será realizada pelas secretarias municipais de Recursos Humanos e de Defesa Social.





"A investigação de conduta, que é uma fase eliminatória, será feita exclusivamente pela Defesa Social, e o curso de formação será organizado por ambas as pastas. Isso é uma forma de proporcionar agilidade ao processo e também garante que a formação dos futuros guardas esteja alinhada às demandas específicas do trabalho do órgão em Londrina. É importante ressaltar que o curso de formação terá duração de aproximadamente oito meses, e todos os participantes serão remunerados durante este período, independentemente de serem aprovados ao fim das atividades ou não", frisou Bellusci.







Ainda segundo a secretária de Recursos Humanos, após a abertura do prazo de inscrições, a SMRH promoverá uma live para orientar os candidatos sobre as principais informações relativas ao concurso. “Um dos principais aspectos que os candidatos devem ter em mente é que, apesar das 35 vagas inicialmente previstas, poderá ser convocado um número muito maior de guardas municipais durante a validade do concurso. Nos concursos anteriores, foram convocados 250 guardas em cada processo. Por isso, o número de vagas imediatas não deve ser visto como um obstáculo”, pontuou.