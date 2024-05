Editora independente de Londrina celebra a publicação de 17 novos autores

Desenvolver a escrita, publicar uma obra e ter leitores para chamar de seus pode ser considerado um grande feito. Em Londrina, a Editora Outra dedica-se a realizar oficinas e, sobretudo, valorizar a Literatura.





Com a realização da Oficina de Escrita Literária, a editora tem incentivado seus alunos a se desenvolver e também a publicar os seus trabalhos por meio da edição, revisão e impressão de seus livros.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Fundada em Londrina pela professora e autora Amanda Damasio e por Isadora Berbel, revisora, autora e ilustradora, com o apoio de Nani Vasques, ilustradora, a Editora Outra foi inaugurada em dezembro de 2023.





De lá para cá, há um crescente interesse e hoje a editora comemora mais de 25 autores publicados, a maioria de origem paranaense. "Tudo isso por conta do carro-chefe da editora: a Oficina de Escrita Literária", celebram.

Publicidade





Elas contam que as aulas deste ano ocorreram entre fevereiro e março, no espaço Daluz Coffee Bar. No curso, os alunos tinham a oportunidade de trazer referências e realizar exercícios de escrita e leituras em voz alta.







Além do incentivo à escrita diariamente, todos os participantes realizam o desejo a ter seus livros publicados tanto física como digitalmente. As fundadoras consideram que a literatura é uma rede e há a possiblidade de conectar artistas e mais produtores culturais com perspectiva para entender a construção coletiva.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: