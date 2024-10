Em dose dupla, shows em Londrina destacam a música instrumental

André Siqueira e Toninho Ferragutti se reencontram nesta semana em Londrina para celebrar a música instrumental brasileira em dois eventos especiais.





Os músicos estarão em clima de festa nesta quinta-feira (17) no bar Brasiliano, comemorando 20 anos de história da casa, conhecida por unir a gastronomia italiana à boa música.

O show, marcado para às 20h30, traz um repertório que mescla composições de ambos os artistas, combinando a riqueza técnica de suas trajetórias à sensibilidade harmônica do violão com o acordeon. Os ingressos custam R$60 (inteira) e R$35 (solidária + 1 litro de leite longa vida).





Já na sexta-feira (18), às 19h30, a apresentação será no Sesc Cadeião Cultural, com o espetáculo “Da outra margem: André Siqueira visita Toninho Ferragutti”, no qual Siqueira interpreta as obras do parceiro musical convidado. O valor da entrada é R$10 (inteira), R$5 (meia) e R$2 (trabalhador do comércio).







DO ACORDEON PARA O VIOLÃO





As músicas do show desta sexta-feira (18) fazem parte do álbum homônimo, produzido e lançado em 2021.

O disco é uma releitura das composições de Ferragutti, adaptadas para o violão por Siqueira. Toninho, que é considerado um dos maiores acordeonistas brasileiros, teve suas músicas originalmente compostas para sanfona, e a transcrição feita para o violão trouxe uma nova sonoridade ao trabalho, expondo a versatilidade de suas criações.





“Eu recebi como um presente do André. Eu já havia tocado com ele em Londrina também e participado do show dele. Mas, no final da pandemia, ele veio com esse presente e falou ‘Toninho, vou gravar um CD só com as suas músicas. Adaptei várias de suas músicas para o violão e ficou muito bonito’, e foi um trabalho muito caprichado. Fiquei comovido com isso”, diz Ferragutti, que também afirmou, para a FOLHA, estar feliz de voltar aos palcos com o colega.





