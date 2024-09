Em duelo direto, Londrina EC quer derrubar a invencibilidade da Ferroviária

Para vencer a primeira no quadrangular semifinal da Série C, o Londrina terá que acabar com a invencibilidade da Ferroviária que não perde há mais de um ano jogando na Fonte Luminosa, em Araraquara. Os times se enfrentam no sábado (7), às 20h, pela segunda rodada.







Depois de perder na estreia dentro de casa para o Athletic, o Tubarão sabe que terá que buscar pontos como visitante para seguir na briga pelo acesso. Mas para isso vai ter que acabar com uma invencibilidade de 16 partidas da Ferrinha na temporada. São seis vitórias e 10 empates em 2024. Na Série C, são cinco vitórias e quatro empates, aproveitamento de 70%.



A última derrota em casa da Ferroviária foi no Brasileiro da Série D do ano passado. O time paulista perdeu para o Maringá por 2 a 1, no dia 15 de julho. São 21 jogos de invencibilidade em 14 meses.





O Londrina quase quebrou a sequência positiva da Ferroviária na primeira fase. O Tubarão fez grande partida em Araraquara e só não ganhou graças ao goleiro Saulo, o melhor em campo e que garantiu o 0 a 0 no placar.

A Ferroviária é o time que menos perdeu também na Série C. Em 20 partidas, sofreu apenas uma derrota e tem 10 empates. Na temporada, são duas derrotas em 37 jogos. O time tem a melhor defesa do Brasileiro e sofreu somente nove gols.





O LEC aposta no seu bom retrospecto como visitante para buscar a primeira vitória no quadrangular decisivo e quebrar a sequência positiva do rival. Em nove jogos, foram três vitórias, três empates e três derrotas, um aproveitamento de 44%.





