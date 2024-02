Em Londrina, folia de Carnaval vai se espalhar pelos bairros

Democrático, popular e também sinônimo de alegria, o Carnaval está cada vez mais perto.





No calendário e também mais perto da população, a a festa nos bairros foi organizada com uma novidade: em 2024, oficialmente, a região terá o 1º Carnaval Rural, que será no Distrito de São Luiz, nos dias 10 e 11 de fevereiro.



Publicidade

Publicidade





Descentralizar as atrações e permitir que mais pessoas tenham acesso perto de seus bairros, é a proposta dos organizadores. Para a organizadora do evento, Leide Alves, é uma conquista e tanto para a população.





"Estavam carentes de festividade como essa. Surgiu a ideia, conseguimos o apoio da Prefeitura de Londrina com palco e iluminação e serão momentos felizes para nós que estamos mais distantes do centro da cidade", comenta.

Publicidade





Uma festa simples, com música, comida e aula de dança está na programação do Distrito de São Luiz. Alves acredita que até 1000 pessoas comparecem ao carnaval de rua , que será atrás da Igreja São Luiz Gonzaga.





1º Carnaval Rural do Distrito de São Luiz

Publicidade





Sábado (10): a partir das 16 horas: barracas típicas, show com Álvaro Henrique Ribeiro e som eletrônico com ritmos de Carnaval.







Domingo (11): a partir das 16 horas: barracas típicas, às 17 horas: aulão de zumba com Lidia, Mika e Tati e às 19 horas: Show com Allan Oliveira





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: