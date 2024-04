Em Londrina, mulheres assumem papéis de protagonismo na construção civil

Elas lideram seus negócios e se sentam nas cadeiras mais importantes de empresas e entidades representativas do setor da construção civil.





Em meio a desafios e inúmeras barreiras e preconceitos, dentro de um ambiente ainda predominantemente masculino, as mulheres têm assumido cada vez mais o protagonismo em cargos de comando no mercado imobiliário, conquistado o respeito de seus pares e o reconhecimento pela excelência no trabalho.



Passar credibilidade, provar competência e capacidade para liderar, equilibrar carreira e maternidade estão entre os desafios enfrentados pela engenheira civil Celia Oliveira Souza Catussi.





Natural de Belo Horizonte (MG), ela chegou a Londrina em 1988 e construiu uma carreira de sucesso empreendendo e trabalhando em construtoras e incorporadoras locais. Na Plaenge, onde atuou por 27 anos, passou por várias posições até assumir o posto de superintendente de novos negócios.



Deixou a carreira corporativa para se dedicar ao associativismo, tornando-se a primeira mulher a presidir o Sindicato da Indústria da Construção Civil Paraná Norte (Sinduscon Paraná Norte), em 2023.





Segundo Celia, no início da profissão, há mais de 40 anos, era mais difícil para as mulheres provarem sua competência para liderança e capacidade para tomada de decisão. Na avaliação dela, nos dias de hoje, esse cenário mudou e ficou mais favorável para as mulheres, que são reconhecidas por suas competências profissionais.



“Acho que ser a primeira presidente do Sinduscon do Paraná mostra a maturidade da sociedade”, analisa.







Além de se doar para o associativismo, que a desafia a enxergar o mercado da construção civil com um olhar mais abrangente, a engenheira cuida da gestão de duas empresas, uma de consultoria para o mercado imobiliário e estruturação de negócios, e outra de prestação de serviços para construção, e diz que o mais a alegra na profissão é poder compartilhar e gerar prosperidade para as pessoas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: