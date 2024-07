Em Londrina, Semana Literária do Sesc vai homenagear Paulo Leminski

A literatura volta com intensidade a Londrina com a realização de um dos mais tradicionais eventos culturais do estado, a 43ª edição da Semana Literária Sesc & Feira do Livro, que ocorrerá simultaneamente de 7 a 11 de agosto, em 27 cidades paranaenses.







Para celebrar Paulo Leminski, que completaria 80 anos em agosto deste ano, "Poesia Em Toda Parte" será a temática das discussões que nortearão a programação.

“Neste ano voltamos nossos olhos para um dos grandes mestres da palavra: Paulo Leminski. Celebramos sua vida, sua obra e sua essência poética que continua a ecoar através do tempo. Em sua efeméride de 80 anos, rendemos homenagem à sua genialidade, à capacidade de transcender fronteiras e tocar o cerne da existência com sua poesia energética e autêntica”, destacam os curadores da Semana Literária.





Mas não é apenas sobre Leminski que ecoam os versos desta edição especial. É sobre a poesia em sua essência mais ampla, sobre a magia que se manifesta em cada linha escrita. É um convite para os leitores que têm sede de poesia, para todos os que buscam refúgio nas entrelinhas.



O Sesc Londrina Cadeião será um dos locais da realização do evento que terá bate-papos e mesas-redondas com escritores, comercialização e lançamento de livros, sessões de autógrafos, palestras, espetáculos musicais, performance e intervenções literárias, contação de histórias e a poesia disposta em todos os espaços.





Também estão previstas atividades específicas para o público infantil e escolas e instituições podem realizar agendamentos na Central de Relacionamento da unidade.





Londrina receberá reconhecidos nomes do cenário literário nacional, com pelo menos seis vencedores e finalistas do Prêmio Jabuti – um dos mais importantes da literatura brasileira –, entre eles: Socorro Acioli, Giovana Madalosso, Micheliny Verunschk, Raphael Montes, Fabrício Corsaletti e Guilherme Gontijo Flores.





