Em Londrina, Sesc Cadeião Cultural recebe o Festival Cultural das Etnias

Nesta quarta-feira (11), começa o Festival Cultural de Etnias, uma iniciativa do Sesc Paraná para manter viva a riqueza cultural de um povo. O evento possui uma vasta programação cultural composta por mostras de danças folclóricas e populares, exposições, apresentações de rua, debates sobre cultura popular e mais.





Os grupos convidados para participar do Festival representam etnias que compõem a história da imigração do Paraná. Neste ano, a programação acontece de 11 a 15 de setembro no Sesc Londrina Cadeião Cultural. Os eventos têm programação para todos públicos e lotação mediante capacidade máxima permitida.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As atividades são gratuitas, com incentivo à doação de livros literários novos ou em bom estado para a Campanha de Reconstrução das Bibliotecas do RS.





700 ANOS DE MARCO POLO



Publicidade





Nesta quarta-feira, a professora Eliane Candoti realiza um bate-papo em homenagem aos 700 anos de Marco Polo a partir da perspectiva da circulação de pessoas e mercadorias, além dos movimentos migratórios e dos olhares sobre o desconhecido.





A professora Eliane entrelaçará as memórias de sua família e como a ação humana afetou os desenhos e a compreensão das paisagens mundiais. O evento será no Sesc Cadeião Cultural, em Londrina, às 19h30.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: