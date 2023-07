Empresa de Minas Gerais vai fazer cercamento do Arthur Thomas por R$ 5,3 milhões

Uma empresa - Engetela Comércio e Serviços - com sede em Três Pontas, Minas Gerais, venceu a licitação para fazer o cercamento e adequações do Parque Arthur Thomas, na região sul de Londrina. Ela disputava o certame com outra empresa, essa da cidade, porém, apresentou a melhor proposta, no valor de R$ 5,3 milhões.





A prefeitura pretendia gastar até R$ 5,8 milhões com o serviço. O processo já foi homologado pela secretaria municipal de Gestão Pública.



O parque tem quase 900 mil metros quadrados e as telas existentes estão derrubadas em várias partes ou com buracos. “A noite é comum gente entrando e saindo pela falta de um cercamento reforçado. Isso gera insegurança para quem mora perto, porque com boa intenção a pessoa não está. Passou da hora de reformarem”, afirmou um morador, que preferiu não ser identificado.





O atual alambrado será totalmente removido, dando lugar a cerca tipo palito, numa extensão que contempla a rua da Natureza, avenida Dez de Dezembro, rua Charles Lindemberg e outras vias limítrofes.





