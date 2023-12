Empresa pede mais prazo à Prefeitura para entregar trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco

Como esperado, a TCE Engenharia pediu à prefeitura mais tempo para terminar a construção da trincheira no cruzamento da avenida Leste-Oeste com a Rio Branco, na área central de Londrina.





No documento, que a FOLHA teve acesso, a empresa solicita mais quatro meses de prazo, ou seja, abril do ano que vem. Após dois aditivos, o período vigente para a conclusão da obra seria 26 de dezembro, o que notadamente não vai acontecer.

No ofício, protocolado nesta quarta-feira (13), a empreiteira – que tem sede em Curitiba – faz várias ponderações para alegar o atraso.





Entre os problemas encontrados, cita que se deparou com “materiais com maior resistência durantes as escavações não previstos nas sondagens, a alteração do local para disposição de bota-fora em distâncias maiores que as contratadas, recentes alterações no projeto executivo do aterro sobre a laje do viaduto”, situações que, segundo a construtora, “impactaram na necessidade de maior prazo executivo das tarefas em relação ao planejado.”

A empresa também aponta a chuva nos meses de setembro, outubro e novembro. “A contratada, diante do relatado, solicita que a contratante promova a prorrogação do prazo de execução de forma a recompor o prazo impactado pelas razões expostas nesse ofício, bem como para que as partes ajustem os prazos necessários para a realização dos serviços adicionais decorrentes das revisões do projeto executivo”, demandou no documento direcionado à secretaria municipal de Obras e Pavimentação.





João Verçosa, responsável pela pasta, frisou que o período pedido será analisado com rigidez. “Os técnicos vão fazer a avaliação, mas a nossa expectativa é dar menos prazo. Na nossa ‘cabeça’ é final de fevereiro, começo de março. Vamos analisar o que foi colocado como argumento e nos próximos dias deveremos passar as informações para a empresa”, afirmou.





