Encontros Folha debate nesta terça-feira o trabalho e as novas ferramentas tecnológicas

O Grupo Folha de Londrina realiza nesta terça-feira (3) a 21ª edição do Encontros Folha, que nesta oportunidade reúne lideranças políticas e empresariais, profissionais da área de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), representantes de universidades, estudantes e sociedade em geral para debater como as novas ferramentas tecnológicas estão impactando o mercado de trabalho.





O tema desta edição é "Inovação e Tecnologia: Os Novos Marcos Para a Geração de Empregos". Na pauta, as possibilidades no novo mercado de trabalho, a necessidade de atualização constante e os caminhos para dominar as novas tecnologias. O evento acontece a partir das 18h30 no Centro de Eventos do Aurora Shopping, em Londrina.

O palestrante principal será o reitor da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), Miguel Sanches Neto. Ele vai falar sobre o projeto Talento Tech-Paraná, lançado em junho pelo governo do Estado para ofertar cursos profissionalizantes na área de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) para cerca de três mil estudantes do ensino médio e do ensino superior em 50 municípios. São 150 cursos com carga horária de 800 horas de aulas presenciais e a distância, com duração de dez meses e bolsas mensais de R$ 1.345. A coordenação do programa é da UEPG.







Os painelistas são André Galletti Júnior, gerente de planejamento da Integrada Cooperativa Agroindustrial, de Londrina e Silvana Mali Kumura, coordenadora no Instituto Senai de Tecnologia da Informação e Comunicação e HUB de Inteligência Artificial. A mediação ficará por conta de Marco Antonio Ferreira, coordenador do MBA em Gerenciamento de Projetos da UTFPR (Universidade Federal Tecnológica do Paraná).





O Encontros Folha é realizado desde 2014. O objetivo desse projeto do Grupo Folha de Londrina é proporcionar à sociedade do Norte do Paraná e aos leitores informação e debate sobre temas que afetam diretamente a vida na cidade e a realidade do país. Com formato de palestra e painel, o evento traz temáticas desenvolvidas com ajuda de lideranças empresariais, formadores de opinião e especialistas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: