Engavetamento com três veículos deixa um homem ferido na PR-445, em Londrina

Um homem de 57 anos ficou ferido após o automóvel que estava se envolver em um engavetamento na PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná.





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná) um veículo seguia na via no sentido de Cambé a Londrina quando, no KM 76, colidiu com um segundo carro, um Volkswagen Fox, que era conduzido por um homem de 30 anos e estava parado devido ao trânsito.

O Volkswagen Fox, por sua vez, colidiu com o veículo que estava à frente, um Volkswagen Voyage com placas de São Paulo/SP, que era conduzido por um homem de 34 anos.





O motorista do primeiro veículo fugiu do local. O homem ferido era passageiro do segundo veículo e foi encaminhado para receber atendimento médico no Hospital Evangélico de Londrina. O condutor dos segundo e terceiro carro não se feriu.





Segundo a Polícia Militar, ambos os motoristas que estavam no local realizaram o teste etilométrico e obtiveram resultado negativo.