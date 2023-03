Entrega da trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco deve ficar para outubro

Prevista inicialmente para janeiro deste ano e prorrogada para julho após um aditivo de prazo, a entrega da obra da trincheira no cruzamento da avenida Leste-Oeste com a Rio Branco, na área central de Londrina, deve ficar para o final de outubro. A promessa foi feita por um dos donos da TCE Engenharia e representantes da empresa durante uma reunião de cobrança nesta semana com secretários municipais e o prefeito Marcelo Belinati. O novo pedido de tempo ainda não foi oficializado.





Segundo João Verçosa, secretário municipal de Obras e Pavimentação, a empreiteira – que tem sede em Curitiba – se comprometeu em aumentar o contingente de operários e acelerar o cronograma, que está atrasado. “É uma empresa grande, com obras no Brasil inteiro. Sensibilizamos um dos proprietários sobre a necessidade de terminar a obra neste ano. Cobramos a empresa para que tome todas as medidas necessárias para recuperar o cronograma. Esse ano a obra vai ser concluída. É um objetivo nosso e compromisso da empresa”, afirmou.

Durante o encontro, foram acertadas algumas medidas imediatas para otimizar os serviços e mitigar os impactos na vida de motoristas, moradores e comerciantes, que estão insatisfeitos com o andamento das intervenções. “Pedimos para adiantarem a execução da new jersey (barreira de concreto) nas alças de acesso, a partir da Rio Branco, no sentido centro, para na sequência ser feita a pavimentação. Com isso é possível liberar o trânsito para quem desce a avenida e entra na Leste-Oeste. Também irão concluir as obras de galerias e relocação da rede elétrica”, detalhou.





