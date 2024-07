Epesmel inaugura novo refeitório em Londrina

A inauguração oficial do novo refeitório da Epesmel (Escola Profissional e Social do Menor de Londrina) será realizada nesta quinta-feira (4), às 14h. Também foram adquiridos equipamentos para a cozinha que atende todas as demais unidades da Epesmel, instituição localizada na zona norte que beneficia 1.893 crianças e adolescentes por meio de cursos profissionalizantes e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.





A cozinha passou por uma ampla reforma, está mais moderna e equipada com fornos e fogões industriais, uma câmara fria, equipamentos de panificação, exaustores e todos os itens necessários para servir as três refeições do dia: café da manhã, almoço e lanche da tarde. No local também são produzidos lanches para o café da manhã e da tarde das outras unidades da instituição, localizadas no conjunto Mister Thomas e Jardim Interlagos (na zona leste) e no Distrito de Paiquerê (zona sul).

O novo espaço para as refeições atende diariamente 800 crianças e adolescentes. Antes da reforma, o local possuía 300m². Após a reforma, o refeitório está com 540m²; a cozinha industrial com 180m², almoxarifado com 117m², além de banheiros novos.





Com a nova reforma, são beneficiados os alunos da aprendizagem profissional e as crianças do programa de convivência que realizam atividades diárias no contraturno escolar. Além dos educandos, todos os colaboradores da instituição também utilizam o refeitório.

A Escola Profissional e Social do Menor de Londrina (Epesmel), tem sua sede na rua Angelina Ricci Vezozzo, 85, Parque das Indústrias Leves. A instituição foi fundada em 18 de maio de 1976, e é uma das filiais do Instituto Leonardo Murialdo. A entidade tem como objetivo promover a proteção e garantia dos direitos da criança, adolescente e jovem em situação de vulnerabilidade pessoal e social por meio da formação cidadã e profissional com atividades nas áreas de educação, assistência social, cultura, esporte e lazer.

A instituição oferece para os adolescentes e jovens as formações nos cursos de auxiliar administrativo, auxiliar de produção, operador do comércio e musicalização ambiente simulado. Já para as crianças a partir dos 6 anos de idade, a instituição oferece educação não formal no contraturno escolar por meio do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.





As atividades deste serviço contemplam as seguintes linguagens: artes, artesanato, balé, direito socioassistencial (níveis 1, 2 e 3), educomunicação, esporte, formação técnica geral, habilidades pessoais, habilidades profissionais, hip-hop, jiu-jitsu, meio ambiente, musicalização, podcast e teatro. Os temas abordados são saúde, meio ambiente, mundo do trabalho, cultura, diversidade cultural e ludicidade.

Nas três outras unidades, a Epesmel atende 1.373 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, 440 alunos no programa de aprendizagem profissional e 80 adolescentes nos cursos livres de qualificação profissional.





A Epesmel é uma organização social integrada à família e à rede de proteção à criança e ao adolescente, atuando na promoção e defesa dos direitos, com foco no fortalecimento de vínculos e aprendizagem profissional. A instituição executa suas atividades por meio de um Termo de Colaboração firmado com a Secretaria Municipal de Assistência Social.





(Com informações da Epesmel)