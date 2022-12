Equipes que roçam áreas públicas em Londrina são reforçadas

Com a chegada do período de calor intenso intercalado com pancadas de chuva, o que favorece o crescimento rápido da vegetação, o trabalho de roçagem nos terrenos públicos de Londrina foi reforçado.





No inverno, por exemplo, três equipes terceirizadas fazem o serviço na cidade. Atualmente, são cinco grupos de trabalho, que deverão intensificar a capina das áreas do município com mato até o mês de abril.



Durante o ano de 2022, o serviço de capina e roçagem em praças, canteiros, rotatórias, fundos de vale, vielas e terrenos do poder público ultrapassou 34 milhões de metros quadrados.





Para o serviço, a cidade é “dividida ao meio”, em que o volume de capina em cada área pode chegar a 1,7 milhão de metros quadrados nos meses quentes e a 1,1 milhão de metros quadrados entre abril e agosto.





“Londrina tem mais de seis milhões de metros quadrados de áreas públicas para serem roçadas. Ou seja, passamos quase seis vezes em cada terreno. Fazemos um giro constante pela cidade para que o serviço seja otimizado. Nesta quarta-feira (28), por exemplo, temos uma equipe extra nos pontos centrais e as demais nos bairros”, destacou Álvaro do Nascimento, diretor de Operações da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).





