Londrina não tem GMs suficientes para cumprir determinação de projeto de lei, diz secretário

O secretário municipal de Defesa Social, Pedro Ramos, afirmou, em coletiva com a imprensa na manhã desta sexta-feira (30), que Londrina não tem guardas municipais suficientes para cumprir as determinações do PL (Projeto de Lei) 76/2023, que estabelece a presença de ao menos um GM em todas as escolas e centros municipais de educação infantil ligados diretamente à Prefeitura do município.





"A lei que foi aprovada recentemente diz que tem que ter um guarda em cada escola, embora não fale de onde vão sair esses guardas. Mesmo assim, estamos desenvolvendo planos de ação", explica Ramos, que afirma que a cidade possui, atualmente, 300 guardas municipais em atividade.

De acordo com o secretário, em um dia de escala "full", em que não há folgas ou faltas, a GM (Guarda Municipal) consegue comparecer a 40 escolas, especialmente nos horários de entrada e de saída dos estudantes. O número, contudo, varia de acordo com as escalas diárias.





"A gente vai revezando para gerar a sensação de segurança. Às vezes há escolas que se repetem em razão de alguma informação ou fato que nos causa uma preocupação maior, mas esse é o nosso conceito: a guarda deve atuar nas escolas do lado de fora, o lado de dentro é lugar dos profissionais da educação", detalha.

