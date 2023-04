Evento no Lago Igapó leva diversão e informação sobre autismo

Evento no Igapó leva muita diversão e informação sobre autismo

Quem passou pelo aterro do Lago Igapó neste domingo (2) pôde aproveitar diversas brincadeiras, apresentações e lanches, além de muita informação. O evento “Tarde Azul”, em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, fechou o cronograma de atividades sobre o TEA (Transtorno do Espectro Austista) em Londrina.