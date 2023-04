ExpoLondrina: confira as tendências de moda que estão em alta nesta temporada

A ExpoLondrina, um dos eventos mais aguardados pelos moradores de Londrina e de cidades da região, está a todo vapor. Até domingo (16), a programação da feira inclui uma série de atividades, que vão desde shows e rodeios até parque de diversões.





Para curtir o evento - seja pela manhã, à tarde ou à noite -, muitos buscam se vestir de acordo com a ocasião e, também, com as tendências que estão em alta.

De acordo com Maria Badaró, designer de moda de Londrina e fundadora da marca homônima, é importante que, em primeiro lugar, os frequentadores se lembrem de seu estilo pessoal e, também, priorizem as peças que lhe deixam confortáveis.





Apesar disso, a designer aponta que algumas tendências têm marcado presença na ExpoLondrina, como os jeans e os tecidos de couro e de couro fake. "Para quem é mais básico, a dica é combinar o jeans com uma camisa lisa de sua preferência ou até mesmo o combo de jeans e xadrez", aconselha.

Badaró aponta, ainda, que quem estiver disposto a entrar no clima do evento pode apostar em peças de couro e abusar de acessórios como cintos com fivela e chapéus para "fazer uma releitura do estilo country".





E, segundo a designer, as fashionistas que desejam aproveitar a feira também podem apostar em tendências como as franjas e o metalizado. "Quem quiser montar um look com bastante informação de moda pode se jogar!", conta.

Para aqueles que desejam frequentar a ExpoLondrina com as peças que já tem no guarda-roupa, a dica de Badaró é apostar em calças jeans, camisas lisas ou com estampas em xadrez, acessórios e botas. "Você pode combinar as peças ou escolher uma delas para entrar no clima."





Por fim, a designer indica que, antes de montar o look, é importante considerar as atividades do passeio, que podem incluir shows, caminhadas com a família e até mesmo um tour gastronômico.





"Mesmo com as tendências e as dicas para entrar no clima da ExpoLondrina, você deve se lembrar que estar na moda é superlegal , mas estar confortável é o que realmente importa", finaliza Badaró.