ExpoLondrina será aberta nesta quinta com presença de Ratinho Jr

Já a abertura oficial da 61ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina está agendada para às 16 horas, na Pista de Julgamento Central. Entre as autoridades confirmadas está o governador do Paraná, Ratinho Junior, o diretor geral da Itaipu Binacional, Enio Verri, o superintendente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Erli de Pádua Ribeiro, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Pedro Lupion, o deputado federal Marco Brasil, os deputados estaduais Tercílio Turini, Ricardo Arruda, Cobra Repórter, Alexandre Curi e Thiago Amaral, o prefeito de Londrina Marcelo Belinati, de Cambé, Conrado Scheller, de Ibiporã, José Maria Ferreira, a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, além de forças policiais e outras autoridades dos executivos, legislativos, instituições de ensino e pesquisas locais e regionais.





Para 2023, a ExpoLondrina, que é considerada um dos principais eventos de agronegócio do País, traz uma programação que atende a todos os públicos e movimenta a economia não só da cidade, mas de todo o Brasil. São gerados mais de sete mil empregos diretos e indiretos durante os 11 dias de exposição, além de um público que ultrapassa 500 mil visitantes. No ano passado, o evento movimentou mais de R$ 1,5 milhão em negócios. Para a diretoria da Sociedade Rural do Paraná, realizadora da ExpoLondrina, a expectativa é sempre superar as estatísticas a cada ano.

“São meses planejando um evento para Londrina, para o estado do Paraná e para todo o Brasil. Nosso objetivo é ofertar uma robusta agenda de conhecimento técnico aos produtores rurais e a todas as pessoas envolvidas com o setor agro, além de pensar atrativos que atendam famílias inteiras e que contribuam com o desenvolvimento econômico de nossa região”, ressalta o presidente da SRP, Marcelo Janene El-Kadre.





Após a solenidade de abertura da ExpoLondrina, haverá também a inauguração oficial da Praça da Inclusão, localizada na entrada do Parque Governador Ney Braga. O projeto inédito chega para despertar a atenção da sociedade a respeito do cuidado com pessoas especiais, principalmente crianças, além de provocar o debate sobre políticas públicas direcionadas a este público.

Ingressos





Os ingressos Expo Parque, que dão acesso ao Parque Governador Ney Braga durante a ExpoLondrina, pela primeira vez, podem ser adquiridos de forma online, através do site www.expolondrina.com.br. A venda física acontece na rede de lojas das Óticas Diniz ou nas bilheterias do Parque Ney Braga, a partir desta quinta-feira (06), das 09 às 23h59.





Nos dias 7, 10 e 11 de abril os ingressos de acesso ao Parque têm valores promocionais, sendo R$ 16,00 (inteira) e R$ 8,00 (meia). Para os demais dias o valor é R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia).





Para mais informações e notícias sobre a ExpoLondrina, acesse também o site www.expolondrina.com.br.