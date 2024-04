FAB intercepta aeronave com cocaína em Londrina; piloto é preso no interior de SP

Uma aeronave que saiu do Paraguai foi interceptada pela FAB (Força Aérea Brasileira), na manhã desta terça-feira (9), nas proximidades de Londrina. De acordo com a FAB, a aeronave de modelo Cessna 182 ingressou no espaço aéreo brasileiro sem plano de voo. Neste momento, o avião passou a ser monitorado pelo COMAE (Comando de Operações Aéreas) e pela PF (Polícia Federal). A aeronave foi classificada como suspeita e foi constatado que estava com a matrícula clonada.





Os pilotos de defesa aérea seguiram os protocolos das Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo. Na sequência, foi determinado para a aeronave o pouso obrigatório em Londrina. No entanto, a ordem não foi cumprida e fez um pouso forçado em uma pista de terra nas proximidades de Santa Cruz do Rio Pardo (SP), por volta das 11h.

