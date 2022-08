Família doa órgãos de bombeiro triatleta que morreu após acidente na região de Londrina

A família do cabo do Corpo de Bombeiros Luiz Flávio Inácio da Silva permitiu a doação dos órgãos do oficial nesta terça-feira (23), após ele morrer na Santa Casa, onde estava internado desde a quinta-feira (18) após sofrer um acidente automobilístico na BR 369, em Uraí. Ele, que também era triatleta, teve a morte encefálica decretada pelos médicos na segunda-feira (22).





Amigos e familiares planejam uma prova de duatlo no Lago Igapó 2, onde ele costumava treinar para as provas, como forma de homenagem à sua memória. Foi durante um destes treinos que Silva, então soldado, em um ato de bravura, salvou uma mulher grávida que havia sofrido um acidente, conforme contou a FOLHA em 2007.

Silva serviu o Corpo de Bombeiros em Londrina de 2005 a 2020, quando passou a servir em Cornélio Procópio, sua cidade natal. Na quinta-feira, trazia a mãe para Londrina quando sofreu o acidente. Em um dia chuvoso, o veículo teria aquaplanado e colidido lateralmente contra uma árvore.





De acordo com a ex-mulher de Silva, Lahis Francielle Pereira, Silva sofreu fratura no úmero, contusão no pulmão além de contusões na cabeça. No hospital, sofreu uma parada cardíaca antes da constatação da morte cerebral. “Ontem [segunda] pela manhã, os médicos já haviam dito que o cérebro não respondia a nenhum estímulo e iam começar o protocolo de morte cerebral. Então, a família optou por doar os órgãos. Então, ele é um bombeiro e salvou muitas vidas e, mesmo depois de ter ido embora, vai salvar ainda mais", diz.

