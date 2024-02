Feira Arte Mulher terá primeira edição de 2024 na próxima semana em Londrina

Nos dias 20 e 21 de fevereiro, será realizada a primeira edição da Feira Arte Mulher em 2024. No local, estarão reunidas artesãs de Londrina expondo os produtos que comercializam, em sua maioria itens artesanais.







A Feira Arte Mulher é um projeto promovido pela Secretaria Municipal de Política para Mulheres, desde 2019, que tem por objetivo comercializar produtos artesanais confeccionados por cidadãs de Londrina e com a possibilidade de serem personalizados sob encomenda. O projeto proporciona representação, diálogo, articulação, proposição, formação, troca de saberes e fomento ao desenvolvimento econômico.



Estarão à mostra nas barracas montadas diversas peças feitas à mão pelas expositoras, incluindo bonecas, mantas, tapetes, acessórios para bebês, enfeites e itens para casa, entre outros artigos.





A diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, frisou que a Feira Arte Mulher viabiliza espaços de comercialização de artesanato em diferentes pontos da cidade, tendo como finalidade apoiar e fortalecer o empreendedorismo feminino local. “Trata-se de uma iniciativa que cria oportunidades e opções a quem produz nesse segmento, contribuindo para ampliar a divulgação e as vendas. Em 2023, a SMPM conseguiu viabilizar espaços locais para a feira funcionar em diversos pontos de Londrina, além do Calçadão Central. Agora, em 2024, estamos solicitando espaços também em supermercados e grandes eventos inseridos no calendário do município”, destacou.

Uma das expositoras da Feira Arte Mulher, Sara Cavalheiro, se dedica apenas ao artesanato há cerca de nove anos, fazendo parte dessa iniciativa desde o seu início, em 2019. Ela trabalha com a confecção de bonecas, bichinhos, almofadas infantis, almofadinhas para pintar, chaveiros, patchwork e outros produtos. E também desenvolve produtos com ícones da cidade de Londrina, como eco bag, marcador de página e chaveiros em feltro, em resina e acrílico. “A Secretaria da Mulher tem ajudado muito em termos de divulgação e suporte, colaborando para mais vendas, e abrindo diferentes setores para fomentar nosso artesanato”, valorizou a artesã.





Cavalheiro atua em edições da Arte Mulher realizadas no Calçadão de Londrina, no Boulevard Shopping e também no saguão da Prefeitura de Londrina, comparecendo também a eventos da cidade como a ExpoLondrina e a ExpoJapão, entre outros. “Tem sido interessante e proveitosa a experiência de participação e interação”, citou.





A Feira Arte Mulher acontece no pátio da prefeitura de Londrina das 9h às 17h dos dias 20 e 21 de fevereiro, localizada na avenida Duque de Caxias, 635, Centro Cívico.





As produtoras interessadas em participar da feira precisam estar cadastradas junto à SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), responsável por organizar as atividades. O público em geral pode tirar dúvidas e obter mais informações por meio do contato do COM (Centro de Oficinas para Mulheres), o número de telefone/WhatsApp (43) 99945-0056.