Palestra gratuita em Londrina aborda necessidades de cuidadores de pessoas com Alzheimer

O Alzheimer é uma doença progressiva que destrói as memórias e funções mentais de milhares de pessoas todos os anos, seja o próprio paciente ou a pessoa responsável de cuidar dele. Pensando nisso o Instituto Não Me Esqueças realiza palestras aberta a toda comunidade para orientar estratégias de bem-estar do cuidador, familiar, ou amigo que assume a responsabilidade de dar o suporte diário a alguém que vivem com Alzheimer.

A psicóloga Solange Mezzaroba é a palestrante convidada para conduzir o próximo evento do instituto, o “Cuidando de Quem Cuida: a Importância do Bem-estar dos Cuidadores”, marcando o início da programação de palestras da entidade em 2024. O encontro irá ocorrer na quarta-feira (21), às 14h15, na AML Cultural, localizada na rua Maestro Egídio do Amaral, 130, em frente à Concha Acústica.





Dedicada ao atendimento de pessoas com mais de 50 anos, interessadas em envelhecimento saudável, a psicóloga Solange Mezzaroba, professora aposentada da UEL (Universidade Estadual de Londrina), diz que sentimento de impotência, insegurança e tristeza são comuns entre os cuidadores informais.



“A pessoa não se sente preparada, mas não tem outra saída, é ela quem tem que cuidar. A sobrecarga emocional, muitas vezes, é mais estressante do que a sobrecarga com cuidados práticos como dar banho, trocar roupa, alimentar. Várias emoções afloram, inclusive um sentimento de luto, é preciso buscar ajuda de outras pessoas da família, de grupos de apoio e também apoio profissional em muitos casos”, comentou.





A entrada para o evento é franca e conta com apoio da SMI (Secretaria Municipal do Idoso), AML Cultural e Gesen (Grupo de Estudos Sobre Envelhecimento).