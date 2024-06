Feira celebra São João no Calçadão de Londrina neste domingo

O mês das festas juninas termina com a segunda edição da Feira Flua Cultura que vai levar para o Calçadão, no próximo domingo (30), do meio-dia até cinco da tarde, a sua edição de São João, com várias opções de produtos feitos por artistas e artesões locais além de propostas gastronômicas, apresentações musicais e oficinas.





Uma programação especial, pensada para animar o coração da Cidade e celebrar todo o potencial da economia criativa.



A primeira edição da Feira Flua Cultura aconteceu em maio, na Funcart, e foi um grande sucesso, tanto de público quanto para os expositores, todos escolhidos através de editais.





O projeto é do coletivo Flua Cultura e a realização do Governo Federal através do Ministério da Cultura e da Fundação Cultura Artística de Londrina - Funcart, com patrocínio da Lei Paulo Gustavo, viabilizado por meio da Secretaria de Cultura de Londrina. Mais duas edições da Flua Cultura estão programadas para 2024: uma em agosto, para o Dia dos Pais (no dia 10) e outra em outubro, marcando o Dia das Crianças (no dia 12), sempre com acesso livre e gratuito.

O grande diferencial da Flua Cultura é a oferta de uma ajuda de custo, no valor de R$250,00, para cada expositor e cachê de até mil reais para as atrações artísticas.





Para a edição de São João, foram selecionados 13 expositores com produtos nos mais diversos segmentos, incluindo gastronomia, artesanato, vestuário, cosméticos, artes visuais, cerâmicas, aromas entre outros.

ATRAÇÕES ARTÍSTICAS





Além da possibilidade de adquirir produtos especiais, difíceis de encontrar em outras feiras do gênero, o público ainda vai poder conferir muita música com o forró do Trio Maestra (às 12h), a música regional do duo de acordeom e violão As Gauchinhas (15h) e a força da percussão do Baque de Obá Kossô, encerrando a programação, às 17h. Tudo acontece na frente do Ouro Verde, no Calçadão da Praça Willie Davids.





