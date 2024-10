Feira de empregabilidade em Londrina conecta pessoas ao mercado de trabalho

A noite da última quinta-feira (3) foi de muito bate-papo entre pessoas que estão em busca de uma oportunidade de trabalho e de empresas que estão com vagas disponíveis para contratação imediata.





A Feira da Empregabilidade é uma iniciativa da Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera para incentivar a colocação ou recolocação profissional. O evento, que é uma parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho, reuniu mais de 2,5 mil pessoas para atualizar o currículo, a foto e conhecer as novas ferramentas digitais.



Reitora da Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera, Flávia Frutos explica que a Feira da Empregabilidade, que já é realizada desde 2014, é a forma de a instituição conectar as vagas de trabalho com pessoas que estão em busca da colocação ou recolocação no mercado profissional.





Por isso, ela reforça que o horário escolhido, das 18h às 21h, vai ao encontro da necessidade das pessoas, além da promoção de ações complementares e que fazem a diferença para quem quer se manter competitivo em um mercado cada vez mais exigente.

Uma das novidades, segundo ela, é a oficina de Linkedin, que é uma ferramenta atual e importante no que diz respeito às oportunidades de trabalho. O objetivo era auxiliar a montar um portfólio atrativo na plataforma.





Além disso, alunos do curso de estética estavam fazendo a preparação de quem quisesse atualizar a foto profissional, feita também no laboratório de fotografia da universidade. Além disso, em parceria com o Conselho da Pessoa com Deficiência, a feira recebeu uma IA (Inteligência Artificial) chamada Cecília para auxiliar na comunicação com pessoas com algum tipo de deficiência.

Rosemara Santos, secretário de Trabalho, Emprego e Renda, aponta que o objetivo é inserir a população no mercado de trabalho, assim como auxiliar na recolocação de quem deseja mudar de área profissional. Além disso, ela destaca que parte das vagas era exclusiva para pessoas acima dos 50 anos e que precisam ou querem voltar ao mercado de trabalho.





“Todo mundo ganha porque quando as pessoas trabalham, elas têm renda, elas consomem, elas têm lazer, ou seja, a cidade vai bem”, pontua.





Para Frutos, a palavra-chave do evento é ‘conectar’, já que o intuito é conectar as pessoas que buscam oportunidades de trabalho com as vagas disponíveis na cidade. Ao todo, são mais de duas mil vagas disponíveis, sendo que pelo menos 12 empresas estavam presentes para realizar uma entrevista inicial em todos os setores da economia. “Quando as pessoas se conectam, alguma oportunidade aparece”, garante.





