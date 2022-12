Londrina Criativa se multiplica e está em dois locais até 16 de dezembro

Um dos exemplos é a equipe de shiatsu de Lincoln Tamashiro, que está atendendo ao público nos dois locais da feira, tanto no Boulevard quanto no Londrina Norte. A ideia do empreendedor é apresentar o trabalho e o serviço que realiza, através da quick massagem. “Enquanto a esposa, o marido ou os amigos fazem compras, a pessoa pode esperar e aproveitar para relaxar”, afirma Margareth Watanabe. Além da quick massagem, Lincoln Tamashiro também faz shiatsu-seitai, acunpuntura, drenagem, auriculoterapia, podo-reflexologia, entre outras, com atendimento também em um endereço físico: R. Fernando de Noronha, 130, fone (43) 3324-6225.

A feira itinerante Londrina Criativa, que se firma como uma opção e alternativa para pequenos empreendedores exporem seus produtos e para clientes comprarem presentes e lembrancinhas, está em cartaz em dois locais ao mesmo tempo, até o dia 16 de dezembro. Alguns expositores estão no Hub de Inovação do Turismo no Boulevard Shopping enquanto outros estão no Londrina Norte Shopping, sempre de segunda a sexta-feira, das 12h às 22h. A partir do dia 17, todos se reúnem novamente no Londrina Norte Shopping, também aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Novas inscrições



A cada semana, a feira itinerante Londrina Criativa recebe novas inscrições de empreendedores que desejam participar da feira. Já são mais de 200 inscritos, que se revezam entre as edições. “Alguns participam sempre, outros podem algumas vezes por conta de outros compromissos assumidos. Todos, no entanto, valorizam a oportunidade de expor seus produtos em lugares cobertos, de grande fluxo e vitrines de referência para o empreendimento. Então, vamos organizando a agenda a cada semana de acordo com a disponibilidade de todos”, afirma Margareth Watanabe. As inscrições podem ser feitas através do preenchimento do formulário disponível no perfil do Instagram.





Criada no início de 2022, a feira itinerante vai completar um ano em breve e já foi realizada em diversos locais, públicos e privados, entre eles no Museu Histórico Padre Carlos Weiss, no Sesc, na Expo Japão e no Londrina Matsuri. Além disso, foi uma das apoiadoras do Hackatur 2022, realizado pelo Sebrae e já participou da tradicional Quermesse do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova. Hoje, a Londrina Criativa tem apoio do Visite Londrina Convention Bureau e da prefeitura de Londrina, por meio do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel).