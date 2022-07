Feira Londrina Criativa terá nova edição no sábado e domingo

A feira itinerante Londrina Criativa terá mais uma edição neste sábado (9), das 10h às 22h, e no domingo (10), das 11h às 20h, no Hub do Londrina Convention Bureau do Boulevard Shopping Londrina, localizado na Avenida Theodoro Victorelli, 150, zona leste.



Os visitantes e consumidores encontrarão na feira cadernos personalizados feitos à mão, bichos de pelúcia, arte em pixel e em gesso, laços e fitas, panos de prato, sacolas ecológicas, velas aromáticas, costura criativa, bijuterias, facas para colecionadores, bombons, bolos e doces caseiros, entre outros. Segundo a idealizadora do Londrina Criativa, Margareth Watanabe, a ideia é oportunizar espaços e capacitações para que os empreendedores saiam da informalidade e consigam prosperar em seus negócios.



“O projeto iniciou em janeiro e já vivenciou tantas experiências nesses sete meses. É como uma criança que está amadurecendo muito rápido. Acredito que estamos caminhando a passos largos e isso é muito realizador”, disse a idealizadora.





A feira itinerante é uma oportunidade para os pequenos e microempreendedores mostrarem ao público seus talentos e produtos. Além desses espaços em shoppings da cidade e eventos, o Londrina Criativa busca ofertar workshops, capacitações, cursos e palestras que ajudem os participantes profissionalmente.







Atualmente, mais de 200 expositores integram o Londrina Criativa, sendo que cerca de 30 participam por exposição. A feira itinerante tem o apoio do Londrina Convention Bureau e da Prefeitura de Londrina, por meio da Codel.

“Nós, da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), estimulamos e incentivamos o empreendedorismo local e o desenvolvimento de ideias que ajudem a movimentar a economia e o turismo local em Londrina, por isso acreditamos na feira Londrina Criativa”, disse a diretora de Turismo da Codel, Roberta Zulin.