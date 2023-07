Feira Londrina Criativa traz itens personalizados e temáticos do filme “Barbie”

Uma das estreias mais aguardadas do ano chegou aos cinemas deixando tudo colorido de rosa: “Barbie” traz junto uma grande estratégia de marketing e de lançamento de produtos. E a feira itinerante Londrina Criativa não ficou de fora.





Os expositores criaram itens personalizados e voltados à temática da boneca que ganhou vida nas telonas: laços, chocolates e até roupas inspiradas nos figurinos dos personagens.





A feira será realizada no sábado (22) e no domingo (23), no Hub do Turismo do Visite Londrina Convention Bureau no Londrina Boulevard Shopping.





“A feira itinerante é viva e está totalmente inserida na realidade de mercado. Nossos expositores, através das formações que oferecemos constantemente dentro do projeto, articulam lançamentos e personalizações para atender à demanda do público”, ressalta Margareth Watanabe, organizadora do projeto Londrina Criativa.

