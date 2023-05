Feira na Concha Acústica traz diversas atrações para Londrina nesta sexta-feira

A Feira da Concha é um evento tradicional que ocorre às sextas-feiras na Concha Acústica de Londrina, no centro da cidade, há aproximadamente um ano, convidando a todos para uma noite artística e cultural ao ar livre.





Nesta edição especial, terá muita música ao vivo com as bandas The Loreans e Bora, tocando pop rock nacional e internacional, e pequenos empreendedores do ramo da gastronomia, moda e artesanato, enaltecendo a economia colaborativa.

Além disso, o público também poderá apreciar a exposição de carros antigos, organizada pelo grupo de colecionadores "Encontros Old School Londrina", que chama a atenção pela raridade e conservação dos modelos.





A feirinha acontece nesta sexta-feira (5), das 17h às 22h, na Rua Piauí, 130, e é uma ótima oportunidade para escolher um presente criativo de Dias das Mães.





O evento é organizado pela Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina e o Coletivo Black Divas, com apoio da Feira ColetiVOU.





