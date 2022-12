Feirantes de Londrina querem ‘plebiscito’ sobre venda de bebidas alcoólicas

Os feirantes cobram um maior debate sobre o projeto de lei da Câmara de Vereadores de Londrina que prevê a liberação para venda de bebidas alcoólicas nas feiras livres da cidade.





A categoria, por meio de seu representante, entrou com um pedido no Legislativo na semana passada para que a tramitação da proposta seja suspensa por 180 dias.



De acordo com Silvio Costa, a ideia que seja feito um “plebiscito” neste período com os trabalhadores de feiras livres e clientes, para que a vontade da maioria seja respeitada.





“Queremos que as pessoas votem se são a favor ou contra a venda de bebidas nas feiras. A intenção é que os feirantes falem com os clientes, colham as assinaturas e levemos para Câmara. Desse jeito ficaria mais democrático”, defendeu o representante dos feirantes.

Costa reclamou que houve pouca discussão com a sociedade sobre o projeto de lei. “Esse projeto foi apresentado, houve uma audiência pública, mas a participação da população foi baixa. Tem que ter tempo para as pessoas opinarem”, cobrou.





“Também precisamos entender melhor como seria essa comercialização. Nas feiras da lua, por exemplo, não vemos problema, já que é a noite”, acrescentou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.